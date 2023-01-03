Германия поддерживает арест активов России для помощи в восстановлении Украины – Bloomberg

Германия поддерживает предоставление Украине замороженных активов России для послевоенного восстановления. Однако в руководящей коалиции наблюдаются разногласия в реализации этого вопроса.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц хочет, чтобы все было скоординировано с союзниками и правильно юридически удостоверено. Так что определенные препятствия в передаче Украине средств все еще остаются.

Читайте также Шольц продолжает контактировать с Путиным: в немецком правительстве объяснили почему

Страх попасть в правовое болото и другие споры

В издании Bloomberg, ссылаясь на знакомых с дискуссиями людей, утверждают, что Германия открыта для использования миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине в восстановлении. Однако при условии, что будут решены все юридические вопросы и союзники тоже пойдут по этому пути.

Правительство Шольца пока не заняло официальной позиции по аресту российских активов из-за разногласий в руководящей коалиции. Однако если Берлин таки разрешит свои противоречия, то это может подтолкнуть к новым дискуссиям в ЕС.

Кроме того, такое решение поможет оказывать давление на США, чтобы страна арестовала замороженные активы России. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на аресте хотя бы части замороженных денег.

В то же время министр финансов Кристиан Линднер не так решителен. Он опасается, что конфискация активов россиян может создать опасный прецедент и завести евространы в правовое болото.

По данным издания, детали дискуссий показывают, что арест российских активов плавно переходит в практическую часть, несмотря на серьезные препятствия. Канцлер Германии пытается скоординировать все шаги с союзниками и сделать решение юридически четким.

Обратите внимание Зеленский поблагодарил Шольца за помощь и поддержку Украины в борьбе с захватчиками

Сколько замороженных российских активов в Германии

Деньги российских олигархов заморожены в Германии благодаря действию санкций Евросоюза. Кроме того, богачи вынуждены декларировать все свои активы.

В целом Германия заморозила 5 миллиардов евро россиян. Об этом сообщило федеральное правительство Германии.

К слову, Евросоюз заморозил стране-агрессору почти 70 миллиардов евро. Большинство из них хранится в Бельгии.