Решение о поставках танков Украине примет "в ближайшее время", – министр обороны Германии

Берлин в ближайшее время примет решение о танках Leopard, которые просит Украина. Сейчас германское правительство продолжает изучать этот вопрос.

Об этом заявил Министр обороны Германии Борис Писториус во время интервью телеканалу ARD. Однако каким будет это решение – пока неизвестно.

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"Не хотим принимать поспешные решения"

Борис Писториус заявил, что при принятии окончательного решения по танкам правительство должно учитывать ряд факторов. Поэтому Берлин, по его словам, не будет принимать поспешное решение.

Министр обороны Германии уточнил, что к вышеупомянутым факторам относятся последствия безопасности для немецкого населения. Однако и здесь Писториус не конкретизировал, как предоставление Украине танков Leopard может повлиять на безопасность немцев.

Что Зеленский хочет услышать от Шольца

В интервью телеканала ADR президент Владимир Зеленский заявил, что западные танки не решат всех проблем в войне против России, у которой тысячи танков. Однако это даст большую мотивацию Украине и ее войску. Поэтому глава государства подчеркнул, что хочет услышать от немецкого канцлера Олафа Шольца конкретное решение, если, например, Украина не готова обслуживать Leopard, то нужен план действий по этому поводу.

Решение о предоставлении танков Украине и решении всех вопросов обучения наших воинов и обслуживания техники Зеленский назвал политической волей.

Если политической воли по какому-то вопросу нет, то не нужно искать повода, понимаете? Надо сказать: "Нет". И не нужно говорить, что что-то не готово, кто-то не готов, украинцам нужно еще 80 лет, чтобы понять, что такое танк,

– подчеркнул Зеленский.

"Танковая эпопея" в Германии: последние новости

На брифинге во время визита во Францию канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение по военной помощи, то есть предоставление танков, Берлин будет принимать в координации с международными партнерами, в том числе из США. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в Германии хотят, чтобы сначала США предоставили танки M1 Abrams Украине и уже тогда начнут поставки танков Leopard.

Однако накануне в Пентагоне уже заявляли, что из-за сложности обслуживания США свои танки Украине не предоставят. Однако на фоне "танковой эпопеи", которая разворачивается вокруг решения Берлина, а скорее пока его отсутствия, глава Комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал Вашингтон предоставить Украине хотя бы 1 танк M1 Abrams, чтобы стимулировать Германию быстрее принять решение по Leopard.

В то же время глава МИД Анналена Бербок в интервью французским СМИ заявила, что если партнеры Берлина решат предоставить Украине немецкие танки, которые у них есть на вооружении, то Германия препятствовать этому не будет. Что касается Польши и ее инициативы по предоставлению танков, то Бербок сказала, что запроса от Варшавы еще не было.