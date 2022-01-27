Позиция страны формируется в ряде факторов. О них в эфире 24 канала рассказал научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Украины Андрей Мартынов.

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"Ситуация складывается сейчас так, что Германия пытается избежать худшего сценария - большой войны в Восточной Европе", - подчеркнул Мартынов.

Германия гордится политикой мира

Германия, по его словам, очень гордится тем, что она более 70 лет проводит политику мира, ориентированную на дипломатическое разрешение существующих конфликтов.

Однако если посмотреть на немецкую позицию, то страна и снабжает оружие иракским курдам, и направила туда военных инструкторов. Видим серьезные разногласия и определенную непоследовательность,

– заметил Мартынов.

Если на Ближнем Востоке она очень активно снабжает оружие и направляет военных инструкторов, то в Европе Германия пытается избежать любых острых конфликтов. Действуют и ужасы Второй мировой войны, и прагматические мотивы.

Еще один крупный игрок – Китай

Германия, выстраивая отношения с Россией, имеет еще одного крупного евразийского игрока – Китай.

Есть много спекуляций по оси Берлин – Москва – Пекин. Олафа Шольца "упрекают" в том, что он до сих пор не принял решение, бойкотировать ли пекинскую Олимпиаду. Есть некоторые подозрения, что Германия по экономическим причинам пытается ориентироваться на континентальное большое евразийское пространство с Россией и Китаем. Россия является коммуникативным звеном, объединяющим Китай с Европой. Андрей Мартынов Научный сотрудник Института истории НАН Украины

Также есть мнение о роли Великобритании в Восточной Европе. Германия озабочена тем, что Лондон фактически перехватывает инициативу.

"Идея возможного военного союза Лондон – Варшава – Киев легла на подсознание немецких политических элит. Они им недовольны, поэтому пытаются вернуть дипломатическую инициативу, в частности, через 2 недели организовать встречу в рамках "нормандской четверки", – пояснил исследователь.

Мартынов рассказал о позиции Германии по отношению к России: смотрите видео

Раскол в Германии

В германской политике существует раскол в отношении России и войны. Партия Альтернатива для Германии вообще выступает фактически на стороне России.

Новый лидер христианских демократов Фридрих Мерц настаивает на том, чтобы страна все же пересмотрела свою позицию по поставке оружия для Украины. На днях Мерц предложил, чтобы все же поставляли оборонное оружие в наше государство.

Партнер христианских демократов – Христианско-социальный союз и баварский премьер Маркус Зедер настаивает на том, что при любых обстоятельствах нужно проводить сертификацию "Северного потока-2", поскольку есть опасность дефицита газа в Германии. Андрей Мартынов Научный сотрудник Института истории НАН Украины

С другой стороны, в коалиционном соглашении руководящей коалиции вообще не найти вопроса сертификации газопровода. "К сожалению, пока ситуация складывается так, что немецкую политику по отношению к России определяют прагматические бизнес-интересы, а не ценности, на которые мы надеялись", - отметил Мартынов.

Позиция Германии по отношению к России и Украине: главное

Германия направит в Украину 5 тысяч военных касок. По словам министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт, именно такая помощь якобы является сигналом, что Берлин на нашей стороне.

В то же время Германия продолжает блокировать поставки оружия. Такое решение немецкого правительства уже подвергли критике не только в Украине, но и внутри Европейского Союза. Даже публично высказался министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Новый канцлер Олаф Шольц не спешит менять политику Германии по отношению к России. Он, как и его предшественница Ангела Меркель, все еще надеется, что Кремль больше заинтересован в бизнесе с Европой, а не в войне.

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