Германия разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами из Польши
Источник:Deutsche Bahn
Немецкая железнодорожная компания решила упростить поездку для украинских беженцев. Теперь граждане нашего государства смогут бесплатно добраться в Германию на поездах из Польши.
Для этого необходимо показать паспорт украинца или удостоверение личности. Бесплатные поездки действуют уже с воскресенья, 27 февраля.
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Цель – облегчить беженцам продолжение путешествия от границы и в пределах Германии,
– рассказали в Deutsche Bahn.
Также компания в сотрудничестве с польской железной дорогой в кратчайшие сроки планирует доставить дополнительные транспортные возможности. Речь идет о дополнительных вагонах и поездах.
Заметим, что ежедневно курсируют до 6 поездов дальнего сообщения Eurocity из Польши в Германию. Все направляются через пограничный пункт Франкфурт – Одер. Поезда дальнего сообщения имеют выходные пункты в Варшаве, Гданьске, Перемышле, Кракове, Вене, Вроцлаве.
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