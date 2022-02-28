Германия разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами из Польши

Немецкая железнодорожная компания решила упростить поездку для украинских беженцев. Теперь граждане нашего государства смогут бесплатно добраться в Германию на поездах из Польши.

Для этого необходимо показать паспорт украинца или удостоверение личности. Бесплатные поездки действуют уже с воскресенья, 27 февраля.

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Цель – облегчить беженцам продолжение путешествия от границы и в пределах Германии,

– рассказали в Deutsche Bahn.

Также компания в сотрудничестве с польской железной дорогой в кратчайшие сроки планирует доставить дополнительные транспортные возможности. Речь идет о дополнительных вагонах и поездах.

Заметим, что ежедневно курсируют до 6 поездов дальнего сообщения Eurocity из Польши в Германию. Все направляются через пограничный пункт Франкфурт – Одер. Поезда дальнего сообщения имеют выходные пункты в Варшаве, Гданьске, Перемышле, Кракове, Вене, Вроцлаве.

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