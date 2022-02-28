Об этом 27 февраля заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что эта помощь позволит международным гуманитарным организациям оказывать поддержку населению Украины в координации с правительством государства и европейскими союзниками и партнерами.

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Помощь для населения

"Ради благосостояния простых украинцев мы объявляем о предоставлении почти 54 миллионов долларов гуманитарной помощи тем, кто пострадал от дальнейшего вторжения России", – сообщил Блинкен.

На что потратят деньги

По его словам, помощь включает обеспечение:

продуктами;

безопасной питьевой водой;

жильем;

неотложной медицинской помощью;

подготовкой к зиме;

защитой.

Кроме того, деньги помогут гуманитарным организациям поддерживать контакты между членами семей, которые разделились из-за нападения России на Украину.

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Поддержка от США: последние новости

Президент США Джозеф Байден 28 февраля созывает еще одну международную встречу, чтобы обсудить нападение России на Украину. Там будут лидеры США, ЕС, НАТО, Канады, Японии и 6 европейских государств.

Штаты готовы поддерживать Украину разными способами. В частности, они заявили, что могут прислать экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков.

Также Белый дом намерен выделить для урегулирования ситуации 6,4 миллиарда долларов. Отмечается, что деньги пойдут на помощь Украине, странам Балтии, Польше и другим соседним государствам.

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