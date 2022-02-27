Украине сейчас нужны лучшие специалисты по международному праву и юристы, работавшие с Международным уголовным судом в Гааге. Об этом сообщила глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

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"Преступления агрессора должны быть непременно наказаны и мировые знания и опыт для этой задачи очень важны", – написала чиновница. Штаты готовы поддержать нас практически.

США отправят для помощи нашим прокурорам команду экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков. С ними мы сможем сделать больше для привлечения к ответственности военных преступников захватчика,

– подчеркнула Венедиктова.

Об этом она сообщила после того, как провела онлайн-встречу с представителями Управления глобального уголовного правосудия Государственного департамента США и говорила:

послом из спецзадач Майклом Козаком;

3-м послом США особых полномочий по военным преступлениям Джоном Клинтом Уильямсоном;

старшим советником по вопросам политики Давидом Менделом-Энтони;

Эммой Гилиган – руководителем направления по Украине.

Ирина Венедиктова также поблагодарила американских партнеров за каждое слово искренней поддержки и реальные шаги навстречу. "Мир объединяется вокруг Украины: ради мира, порядка и справедливого правосудия", – подчеркнула она.

Напомним, что прокурор Международного уголовного суда Гааги Карим Хан выразил обеспокоенность российским вторжением в Украину. Он заявил, что учреждение может заняться этим делом.

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