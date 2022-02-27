Україні зараз потрібні найкращі фахівці з міжнародного права та юристи, які працювали із Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. Про це повідомила очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.
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"Злочини агресора мають бути неодмінно покарані і світові знання та досвід для цього завдання дуже важливі", – написала посадовиця. Штати готові підтримати нас практично.
США відправлять для допомоги нашим прокурорам команду експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків. З ними ми зможемо зробити більше для притягнення до відповідальності воєнних злочинців загарбника,
– наголосила Венедіктова.
Про це вона повідомила після того, як провела онлайн-зустріч із представниками Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США й говорила з:
- послом із спецзавдань Майклом Козаком;
- 3-м послом США особливих повноважень з питань воєнних злочинів Джоном Клінтом Вільямсоном;
- старшим радником з питань політики Давідом Менделом-Ентоні;
- Еммою Гіліган – керівницею напряму щодо України.
Ірина Венедіктова також подякувала американським партнерам за кожне слово щирої підтримки і реальні кроки назустріч. "Світ об'єднується навколо України: заради миру, порядку і справедливого правосуддя", – наголосила вона.
Нагадаємо, що прокурор Міжнародного кримінального суду Гааги, Карім Хан висловив занепокоєність російським вторгненням в Україну. Він заявив, що установа може взятися за цю справу.
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