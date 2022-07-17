Германия сама загнала себя в тупик, – аналитик о зависимости от газа россии

Проблема состоит в том, что за последние десятилетия Германия сама себя загнала в тупик. В том, что она усилила свою зависимость от российского газа и не создала достаточно альтернативных путей для транспортировки газа.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Он также отметил, что в связи с этим возникает проблема в том, что от нехватки газа может пострадать немецкая промышленность.

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Что касается нужд немецкого населения, то беспокоиться не стоит – накопленного в хранилищах газа будет достаточно, отмечает Умланд.

По его словам, в Германии действительно есть определенная промышленность, которая использует немалые запасы газа как сырье. Сейчас в Германии развернулась кампания, призванная снизить уровень потребления электроэнергии и газа.

Это нужно для того, чтобы в Германии меньше использовали газ для добычи электроэнергии для частных пользователей, чтобы аккумулировать больше для промышленности,

– объясняет Андреас Умланд.

Вопрос не столько в том, что люди будут мерзнуть, а в том, что из-за недостатка есть риск закрытия предприятий и это повлечет за собой нарушение цепочек производства, резюмирует он.

Андреас Умланд рассказал об уровне поддержки Украины в Германии: смотрите видео

Что известно о скандале с "утечкой информации" о зверствах в Буче в Германии

В Германии расследуют вероятный "слив" депутатами Бундестага подробностей о преступлениях россиян в Буче. Те просто передали журналистам фото. За это их могут привлечь к государственной измене.

Фотографии являются наглядным свидетельством военных преступлений россии против мирных украинцев. На этих фото изображены убитые люди, неделями лежавшие на улицах Бучи.

Однако, похоже, Федеральная разведывательная служба и федеральное правительство не хотели, чтобы общественность узнала подробности этого массового убийства.