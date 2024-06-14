Стерли с поля шотландцев: Германия с разгромной победы стартовала на Евро-2024

В пятницу, 14 июня, стартовал чемпионат Европы-2024 по футболу. В матче-открытии сыграли хозяйка турнира Германия и Шотландия.

Германия – Шотландия 5:1

Голы: Вирц, 11, Мусиала, 19, Гаверц, 45+1, Фюллькруг, 68, Рюдигер, 87 (авт.), Джан, 90+3

Удаление: Портеус, 45 (Шотландия)

Стартовому свистку предшествовала церемония открытия Евро-2024 в Германии. Футбольные матчи будут проходить на 10-ти стадионах в 10-ти немецких городах, сообщает 24 Канал.

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Накануне поединка именно Германия считалась фавориткой дебютного противостояния на нынешнем чемпионате Европы по футболу. А сама игра лишь подтвердила этот прогноз.

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Дебютный гол Евро-2024

Хозяевам удалось быстро размочить нули на табло. Уже на 11-й минуте счет стал 1:0. Кроос классно перевел на фланг, где мяч получил Киммих. Лидер Баварии отдал в центр штрафной на Вирца, который прошил сетку ворот Ганна. Мяч от рук голкипера Шотландии и штанги залетел во владения гостей.

Как забивал Вирц: смотрите видео

Прошло еще 9 минут, как "бундестим" забил во второй раз. Мусиала пробил так, что у вратаря "тартановых" не было шансов – 2:0. Провальный старт был от Шотландии.

Видео гола Мусиала

На 25-й минуте главный арбитр матча Клеман Тюрпен показал на 11 метров после фола Кристи. Однако радость немцев была преждевременной. После видеоповтора судья изменил свое решение, усмотрев, что фол был за пределами штрафной площадки шотландцев. Германия заработала штрафной удар, который не закончился ничем голевым.

Даже после двух забитых голов "бундестим" не прекращал атакующих действий.

Под занавес первого тайма немецкая сборная таки довела счет до разгромного 3:0. Гюндоган оказался на газон, а Тюрпен без колебаний указал на пенальти в ворота Шотландии. Гости усложнили себе жизнь, заработав удаление еще в первые 45 минут. Красный свет перед собой увидел Портеус. К 11-метровой отметке подошел Гаверц и уверенно реализовал пенальти.

Видео пенальти Гаверца

Германия еще в первом тайме гарантировала себе дебютную победу на домашнем Евро-2024 по футболу. В первые 45 минут Шотландия не нанесла ни одного удара в сторону ворот Нойера.

Гости смогли на первый удар в сторону немецких ворот только на старте второго тайма. Подопечные Нагельсманна продолжали куражиться на домашнем поле. Рюдигер включал режим форварда и нанес Ганну большие проблемы. Ворота гостей едва парировал выстрел защитника Реала.

"Бундестим" поиздевался над соперником

На 58-й минуте Вирц мог оформлять дубль. Но футболисту Байера не хватило немного точности. Сопернику "бундестим" очень повезло в этом моменте.

Хозяева турнира полностью контролировали ход поединка, что позволяло их главному тренеру прибегнуть к изменениям в составе.

В середине второго тайма Фюллькруг не успел выйти на смену, как отличился в шотландских воротах. Счет стал 4:0. Пять минут хватило нападающему Боруссии для гола.

Видео мяча Фюллькруга

На 76-й минуте Фуллькруг оформил дубль и даже успел порадоваться вместе с командой. Но судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

За все 90 минут Шотландия не нанесла ни одного выстрела в рамку ворот Нойера, который мог спокойно попить кофе на линии своих владений. Только курьезный автогол Рюдигера заставил Нойера вытаскивать мяч из сетки своих ворот.

Красивую точку в матче поставил Джан. Эмре классно пробил из-за пределов штрафной площадки.

Германия сокрушила Шотландию в матче-открытии Евро-2024 – 5:1.

К слову, во втором матче группы "А" 15 июня сойдутся Венгрия и Швейцария.