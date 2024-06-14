Німеччина – Шотландія 5:1

Голи: Вірц, 11, Мусіала, 19, Гаверц, 45+1, Фюллькруг, 68, Рюдігер, 87 (авт.), Джан, 90+3

Вилучення: Портеус, 45 (Шотландія)

Стартовому свистку передувала церемонія відкриття Євро-2024 у Німеччині. Футбольні матчі відбуватимуться на 10-ти стадіонах у 10-ти німецьких містах, повідомляє 24 Канал.

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Напередодні поєдинку саме Німеччина вважалась фавориткою дебютного протистояння на цьогорічному чемпіонаті Європи з футболу. А сама гра лише підтвердила цей прогноз.

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Дебютний гол Євро-2024

Господарям вдалось швидко розмочити нулі на табло. Вже на 11-й хвилині рахунок став 1:0. Кроос класно перевів на фланг, де м'яч отримав Кімміх. Лідер Баварії віддав у центр штрафного на Вірца, який прошив сітку воріт Ганна. М'яч від рук голкіпера Шотландії та штанги залетів у володіння гостей.

Як забивав Вірц: дивіться відео

Минуло ще 9 хвилин, як "бундестім" забив вдруге. Мусіала пробив так, що у воротаря "тартанових" не було шансів – 2:0. Провальний старт був від Шотландії.

Відео голу Мусіала

На 25-й хвилині головний арбітр матчу Клеман Тюрпен показав на 11 метрів після фолу Крісті. Однак радість німців була передчасною. Після відеоповтору суддя змінив своє рішення, угледівши, що фол був за межами штрафного майданчика шотландців. Німеччина заробила штрафний удар, який не закінчився нічим гольовим.

Навіть після двох забитих голів "бундестім" не припиняв атакувальних дій.

Під завісу першого тайму німецька збірна таки довела рахунок до розгромного 3:0. Гюндоган опинився на газон, а Тюрпен без вагань вказав на пенальті у ворота Шотландії. Гості ускладнили собі життя, заробивши вилучення ще у перші 45 хвилин. Червоне світло перед собою побачив Портеус. До 11-метрової позначки підійшов Гаверц та впевнено реалізував пенальті.

Відео пенальті Гаверца

Німеччина ще у першому таймі гарантувала собі дебютну перемогу на домашньому Євро-2024 з футболу. У перші 45 хвилин Шотландія не завдала жодного удару у бік воріт Ноєра.

Гості спромоглись на перший удар у бік німецьких воріт лише на старті другого тайму. Підопічні Нагельсманна продовжували куражитись на домашньому полі. Рюдігер вмикав режим форварда та завдав Ганну великих проблем. Ворота гостей ледь парирував постріл захисника Реала.

"Бундестім" познущався із суперника

На 58-й хвилині Вірц міг оформлювати дубль. Але футболісту Баєру не вистачило трішки влучності. Супернику "бундестім" дуже пощастило у цьому моменті.

Господарі турніру повністю контролювали хід поєдинку, що дозволяло їх головному тренеру вдатись до змін у складі.

У середині другого тайму Фюллькруг не встиг вийти на зміну, як відзначився у шотландських воротах. Рахунок став 4:0. П'ять хвилин вистачило нападнику Боруссії для гола.

Відео м'яча Фюллькруга

На 76-й хвилині Фуллькруг оформив дубль та навіть встиг порадіти разом із командою. Але суддя скасував взяття воріт через офсайд.

За усі 90 хвилин Шотландія не завдала жодного пострілу у рамку воріт Ноєра, який міг спокійно попити кави на лінії своїх володінь. Лише курйозний автогол Рюдігера змусив Ноєра витягати м'яч із сітки своїх воріт.

Красиву крапку у матчі поставив Джан. Емре класно пробив з-за меж штрафного майданчика.

Німеччина розтрощила Шотландію у матчі-відкриття Євро-2024 – 5:1.

До слова, у другому матчі групи "А" 15 червня зійдуться Угорщина та Швейцарія.