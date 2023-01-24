Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге, информирует 24 Канал. Он провел переговоры с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.

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Германия скоро может дать разрешение на танки для Украины

По словам Столтенберга, разрешение Берлина на поставку танков Leopard Украине "будет скоро".

Все страны, имеющие танки на вооружении, могут начать готовить их к передаче,

– отметил он.

Генсекретарь НАТО также призвал "дать простор" союзникам для конфиденциальных переговоров о том, как выработать решение по танкам.

"Проконсультироваться, оценить – и затем принять решение", – отметил он.

Что говорит о передаче танков министр обороны Германии

В свою очередь, Писториус заявил, что Германия поможет Украине выиграть войну против России.

Мы поддерживаем Украину, чтобы она не проиграла эту войну, а выиграла у России. И для этого Германия делает больше, чем практически любой другой союзник, кроме США,

– подчеркнул министр обороны Германии.

На вопрос, когда Германия намерена принять решение о танках Leopard, Писториус сказал, что это не зависит от него.

Кроме того, Писториус также защитил Олафа Шольца от обвинений в колебаниях относительно того, одобрят ли поставки танков.

"Быть лидером не значит слепо идти вперед. И если решение принимается еще день или два, то так тому и быть", – добавил он.



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала

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