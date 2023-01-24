Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу, інформує 24 Канал. Він провів переговори з новим головою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

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Німеччина скоро може дати дозвіл на танки для України

За словами Столтенберга, дозвіл Берліна на постачання танків Leopard Україні "буде скоро".

Усі країни, які мають танки на озброєнні, можуть почати готувати їхньої до передачі,

– зазначив він.

Генсекретар НАТО також закликав "дати простір" союзникам для конфіденційних переговорів про те, як виробити рішення щодо танків.

"Проконсультуватися, оцінити – і потім ухвалити рішення", – зауважив він.

Що каже про передачу танків міністр оборони Німеччини

У свою чергу Пісторіус заявив, що Німеччина допоможе Україні виграти війну проти Росії.

Ми підтримуємо Україну, щоб вона не програла цю війну, а виграла її проти Росії. І для цього Німеччина робить більше, ніж практично будь-який інший союзник, окрім США,

– наголосив міністр оборони Німеччини.

На питання, коли Німеччина планує ухвалити рішення про танки Leopard, Пісторіус сказав, що це не залежить від нього.

Окрім цього, Пісторіус також захистив Олафа Шольца від звинувачень у коливаннях щодо того, чи схвалять постачання танків.

"Бути лідером не означає сліпо йти вперед. І якщо рішення ухвалюється ще день чи два, то так тому і бути", – додав він.



Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

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