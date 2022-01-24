Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от Swift

Пока Евросоюз рассматривает возможность введения мощных санкций против Кремля в случае вторжения в Украину, в Германии решили "сбавить обороты". В МИД выступили против отключения России от системы SWIFT.

На такой шаг Германия пошла во время обсуждения санкций против России в Брюсселе на совете глав МИД Евросоюза. Об этом журналистам сообщил дипломат, который остался анонимным.

Обратите внимание ЕС на заседании Совета МИД не будет принимать решения по санкциям против России

В Брюсселе обсуждали санкции

В Брюсселе 24 января главы МИД Евросоюза обсуждали ситуация с безопасностью в Европе и новые санкции против России в случае агрессии против Украины.

Во время обсуждения глава МИД Германии Анналена Бербок исключила вопрос об обсуждении отключения Москвы от SWIFT.

Кроме того, по данным источников, в немецком правительстве заявили, что "не будут участвовать в спекуляциях по оружию" и в очередной раз отклонили просьбу Украины о военной помощи.

Санкции против России: главное

На фоне угрозы полномасштабного вторжения Запад угрожает России серьезными экономическими последствиями, в том числе и санкциями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции будут вводить в случае вторжения в Украину, поскольку сейчас они помогают сдерживать агрессию Кремля.

В ЕС, очевидно, придерживаются такой же позиции. Пакет санкций активно разрабатывают.

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