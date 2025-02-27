Зависимость очень высока: как Китай стал партнером Германии и почему это опасно

Конкурировать с Китаем экономически очень сложно, потому что все китайские компании получают дотации от государства. К тому же Пекин остается главным внешним партнером Германии.

Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог Сергей Честный, заметив, что это делает ситуацию более сложной. Ведь немецкие компании многое производят в Китае, а затем продают в Германии или по миру.

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Приблизится ли Китай к Европе

В этой ситуации мы не видели зависимости Германии от России, там почти ничего не производилось на продажу. Все, что немецкие компании производили в России, – продавали на российском рынке, а из России Германия покупала определенные товары, носители. Но они не создавали столь большой объем торговли.

Баланс торговли Германии с Россией был 2– 3%. С Китаем совсем по-другому. Даже с россиянами было тяжело обрывать экономические связи, многие компании были против этого. С Пекином зависимость так высока, что это почти невозможно,

– подчеркнул немецкий политолог.

Именно поэтому на протяжении долгого времени немецкое правительство создавало условия, чтобы поощрить свои компании производить в Китае. Считалось, что так немецкий бизнес захватит мировые рынки, в частности китайский, сможет там продавать. Но в результате мы увидели только зависимость Германии от Китая.

России, Китай и США хотят ослабить Европу

В России такая цель существовала уже много лет. Страна-агрессорка никогда не признавала ЕС как полноценного игрока. Она всегда хотела говорить с определенными странами, но не со всем Евросоюзом. Для Китая ситуация немного другая, потому что он заинтересован в экономическом рынке определенных стран.

В первую очередь говорится о государствах, которые не являются частями больших альянсов. Например, страны Африки, Южной Америки. Их можно контролировать экономически и политически,

– подчеркнул Сергей Честный.

Относительно политики Соединенных Штатов, то сейчас трудно сказать, какой она будет. Дональд Трамп заявил, что ЕС якобы был создан, чтобы уничтожить или ослабить Америку, и теперь он хочет "вернуть баланс в силах". Выглядит так, что для Трампа Европа сейчас является не партнером, а скорее конкурентом.