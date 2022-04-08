Германия выделит 2 миллиарда евро на поддержку украинских беженцев
Источник:Handelsblatt
Федеральное правительство Германии выделит 2 миллиарда евро на расходы по содержанию беженцев с Украины.
Украинские беженцы в Германии с 1 июня начнут получать базовую государственную финансовую помощь.
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Помощь предусматривает медицинское обслуживание, а также поддержку на более ранних этапах интеграции в рынок труда.
Федеральное правительство также внесет значительный вклад в расходы на жилье.
К июню военные беженцы из Украины, обратившиеся к властям, уже получают помощь – в соответствии с Законом о помощи лицам, ищущим убежища,
– говорится в сообщении.
Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что решение по базовым пособиям не покрывает всех финансовых обязательств земель и муниципалитетов.
Именно поэтому мы окажем единовременную сумму в 2 миллиарда евро на этот год, 500 миллионов из которых предназначены муниципалитетам для покрытия их дополнительных расходов на финансирование жилья, которое еще не покрывается базовыми пособиями для тех, кто ищет работу,
– заявил он.
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