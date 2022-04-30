Об этом журналистам сообщили сразу 5 дипломатов Евросоюза. Четверо из них заявили, что санкции в отношении российской атомной промышленности обсуждали на встрече послов ЕС с представителями Еврокомиссии, которая состоялась на этой неделе.

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Дипломаты добавили, что больше всего призывали к введению "урановых" санкций Польша и страны Балтии.

Чем могут помочь "урановые" санкции против России

Этот шаг существенно сократит поставки урана в страну-агрессор. А уран является топливом для реакторов АЭС и новых ядерных проектов, которыми руководит дочерняя компания "Росатома", базирующаяся в Париже.

Посол Германии в среду объявил о новой позиции Берлина, заявив, что они не только согласны с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен и запрет на российский уран,

– заявил один из дипломатов ЕС.

Тот факт, что Германия не выступает против этого решения, делает введение этих санкций очень вероятным. Многие депутаты Европарламента тоже просили включить ядерную энергетику в санкции ЕС.

Для немцев, австрийцев и других важно, чтобы ЕС повсеместно снижал свою энергетическую зависимость от России. Это включает и запрет на импорт российского ядерного топлива,

– сказал еще один дипломат.

ЕС работает над шестым пакетом санкций

Сейчас Европейская комиссия прорабатывает предложения по шестому пакету санкций против России. Подробности обсудят со странами ЕС в ближайшие дни. Впрочем, пока непонятно, когда могут ввести санкции на ядерный импорт.

Стоит отметить, что ЕС импортирует почти весь свой уран. Около 20% поступает именно из России, что делает ее вторым по величине поставщиком ЕС после Нигера.

Эксперты считают, что введение санкций против дочерней компании "Росатома" в Западной Европе станет особенно чувствительным вопросом для недавно переизбранного президента Франции Эммануэля Макрона. Франция имеет большой сектор атомной энергетики и тесно сотрудничает с "Росатомом".

Новый пакет санкций против России: главное

Сейчас ЕС работает над шестым пакетом санкций против России. Вероятнее всего, новые ограничения будут содержать определенный запрет на импорт российской нефти и отключение ряда российских банков от SWIFT.

Президент Владимир Зеленский призывает Еврокомиссию к полному нефтяному эмбарго в отношении России.

Ранее именно Германия была едва ли не главным противником эмбарго на российскую нефть, впрочем в последние дни начали появляться сообщения о том, что страна изменила свою позицию. В последние недели Германия быстро перешла к альтернативным поставщикам энергии.

При этом интрига все еще остается – в США и ЕС опасаются, что нефтяное эмбарго может привести к существенному росту цен на нефть.

Российский "Сбербанк", вероятно, тоже могут включить в 6-й пакет санкций против России, который готовит Евросоюз. По крайней мере в ЕС обсуждают вопрос о его отключении от SWIFT.

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