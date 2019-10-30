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      Германия настаивает на продолжении транзита газа через Украину

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      Немецкое правительство хочет сохранить транзит российского газа через Украину
      Немецкое правительство хочет сохранить транзит российского газа через Украину / censoru.net

      Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Украина должна остаться транзитером российского газа даже после завершения строительства "Северного потока-2". По его словам, в этом контексте Германия поддерживает Еврокомиссию, которая является участником газовых переговоров.

      В строительстве "Северного потока-2" есть и политическая сторона, поэтому транзит через Украину должен сохраниться, объяснил Штеффен Зайберт, общаясь с журналистами в Берлине.

      К слову: Нужны санкции, – Нафтогаз отреагировал на согласие Дании относительно строительства "Северного потока-2"

      Берлин в этом контексте поддерживает Еврокомиссию, которая вместе с Россией и Украиной участвует в трехсторонних переговорах по транзиту газа,
      – подчеркнул немецкий чиновник.

      Таким образом Штеффен Зайберт прокомментировал согласие Дании на продолжение строительства газопровода в ее территориальных водах.


      Маршрут газопровода "Северный поток-2" / карта

      Почему "Северный поток-2" угрожает Украине? Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил в обход Украины большую часть объемов газа, который доставояется в Европу через наши территории. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Дания Северный поток-2 ГТС Газовый конфликт Газ
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