Германия настаивает на продолжении транзита газа через Украину

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Украина должна остаться транзитером российского газа даже после завершения строительства "Северного потока-2". По его словам, в этом контексте Германия поддерживает Еврокомиссию, которая является участником газовых переговоров.

В строительстве "Северного потока-2" есть и политическая сторона, поэтому транзит через Украину должен сохраниться, объяснил Штеффен Зайберт, общаясь с журналистами в Берлине.

К слову: Нужны санкции, – Нафтогаз отреагировал на согласие Дании относительно строительства "Северного потока-2"

Берлин в этом контексте поддерживает Еврокомиссию, которая вместе с Россией и Украиной участвует в трехсторонних переговорах по транзиту газа,

– подчеркнул немецкий чиновник.

Таким образом Штеффен Зайберт прокомментировал согласие Дании на продолжение строительства газопровода в ее территориальных водах.



Маршрут газопровода "Северный поток-2" / карта

Почему "Северный поток-2" угрожает Украине? Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил в обход Украины большую часть объемов газа, который доставояется в Европу через наши территории. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.