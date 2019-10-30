Німеччина наполягає на продовженню транзиту газу Україною

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що Україна повинна залишитися транзитером російського газу навіть після завершення будівництва "Північного потоку-2". За його словами, у цьому контексті Німеччина підтримує Єврокомісію, що є учасником газових переговорів.

У будівництві "Північного потоку-2" є і політичний бік, тому транзит Україною повинен зберігатися, пояснив Штеффен Зайберт, спілкуючись з журналістами у Берліні.

До слова: Потрібні санкції, – Нафтогаз відреагував на згоду Данії щодо будівництва "Північного потоку-2"

Берлін у цьому контексті підтримує Єврокомісію, яка разом з Росією і Україною бере участь в тристоронніх переговорах щодо транзиту газу,

– наголосив німецький чиновник.

У такий спосіб Штеффен Зайберт прокоментував згоду Данії на продовження будівництва газопроводу у її територіальних водах.



Маршрут газопроводу "Північний потік-2" / карта

Чому "Північний потік-2" загрожує Україні?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.