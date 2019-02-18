Германия не свернет "Северный поток-2", но на нее можно повлиять, – международник

"Северный поток-2" для Германии – вопрос национальных и экономических интересов. Поэтому Германия будет общаться с Россией так, как ей это выгодно, и не свернет строительство газопровода.

Об этом 24 каналу рассказал международный эксперт компании Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Германия – первая экономика ЕС, которая должна потреблять много энергии. Германия лоббирует "Северный поток-2", поскольку с Россией всегда имела определенные экономические отношения, и это инерция экономически-политического сотрудничества. Кроме того, Германия и Австрия хотят стать хабом, который бы распределял газ на всю Европу,

– отмечает Тарас Семенюк.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

16 февраля на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она на стороне Порошенко, но Россия останется партнером Германии. В частности, Ангела Меркель поддержала "Северный поток-2". По ее словам, "российский газ остается русским независимо от того, как он поступает – через Балтийское море и через Украину".

В то же время, замечает эксперт, такой позиции Германии противятся другие страны ЕС. В частности, Италия, Польша, страны Балтии. Италия имеет интересы по украинской ГТС. Через нее, к примеру, компания ENI получает российский газ, который продает по реверсу. Поэтому итальянцы заинтересованы в нашей ГТС.

По убеждению международника, как бы Украина не пыталась повлиять на Германию в вопросе строительства "Северного потока-2", это ничего не изменит. Германия – самодостаточная страна, и чем быстрее мы избавимся от каких-то иллюзий, что нам сделают уступки, тем быстрее начнем думать об интересах собственной страны, а не ждать, что кто-то за нас решит проблемы.

Германия не свернет строительство "Северного потока-2". Единственные, кто может временно заблокировать проект, – США, если применят санкции к еврокомпаниям,

– считает Семенюк.

Также, напоминает специалист, Германия и Меркель лично взяла на себя обязательства выторговать у Путина сохранение доли транзита газа в Европу через нашу ГТС. Сейчас ориентировочно прокачивается сто миллиардов кубометров газа в год. Чтобы ГТС не превратилась в металлолом, надо 50-60 миллиардов кубометров.

Что такое Мюнхенская конференция по безопасности?

Это ежегодная конференция, проводимая в немецком Мюнхене с 1962 года. До 1993 года собрание называлось Конференция по военным вопросам и проводилась под эгидой партии "Христианско-социальный союз", с 1998 года финансируется правительством Германии. В 2019 году 55 по счету конференция началась 15 февраля. Кроме украинского президента, ее посетили около 500 участников, среди которых 40 президентов и глав правительств, а также 100 министров.