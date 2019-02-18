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      Німеччина не згорне "Північний потік-2", але на неї можна вплинути, – міжнародник

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      Меркель підтримала Росію і "Північний потік-2"
      Меркель підтримала Росію і "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      "Північний потік-2" для Німеччини – питання національних і економічних інтересів. Тому Німеччина спілкуватиметься з Росією так, як їй це вигідно, і не згорне будівництво газопроводу.

      Про це 24 каналу розповів міжнародний експерт компанії Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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      Німеччина – перша економіка ЄС, яка повинна споживати багато енергії. Німеччина лобіює "Північний потік-2", оскільки з Росією завжди мала певні економічні стосунки, і це інерція економічно-політичної співпраці. Крім того, Німеччина і Австрія хочуть стати хабом, який би розподіляв газ на всю Європу,
      – зазначає Тарас Семенюк.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      16 лютого на щорічній Мюнхенській безпековій конференції канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона на боці Порошенка, але Росія залишиться партнером Німеччини. Зокрема, Ангела Меркель підтримала "Північний потік-2". За її словами, "російський газ залишається російським незалежно від того, як він надходить – через Балтійське море чи через Україну".

      Водночас, зауважує експерт, такій позиції Німеччини противляться інші країни ЄС. Зокрема, Італія, Польща, країни Балтії. Італія має інтереси щодо української ГТС. Через неї, приміром, компанія ENI отримує російський газ, який продає по реверсу. Тому італійці зацікавлені в нашій ГТС.

      На переконання міжнародника, як би Україна не намагалася вплинути на Німеччину в питанні будівництва "Північного потоку-2", це нічого не змінить. Німеччина – самодостатня країна, і чим швидше ми позбудемося якихось ілюзій, що нам зроблять поступки, тим швидше почнемо думати про інтереси власної країни, а не чекати, що хтось за нас вирішить проблеми.

      Німеччина не згорне будівництво "Північного потоку-2". Єдині, хто може заблокувати тимчасово проект, – США, якщо застосують санкції до єврокомпаній,
      – вважає Семенюк.

      Також, нагадує фахівець, Німеччина і Меркель особисто взяла на себе зобов’язання виторгувати в Путіна збереження частки транзиту газу до Європи через нашу ГТС. Зараз орієнтовно прокачується сто мільярдів кубометрів газу в рік. Щоб ГТС не перетворилася на металолом, треба 50-60 мільярдів кубометрів.

      Що таке Мюнхенська конференція з безпеки?Це щорічна конференція, що проводиться в німецькому Мюнхені з 1962 року. До 1993 року зібрання мало назву Конференція з військових питань і проводилася під егідою партії "Християнсько-соціальний союз", з 1998 року фінансується урядом Німеччини. У 2019 році 55 за рахунком конференція розпочалася 15 лютого. Окрім українського президента, її відвідали близько 500 учасників, серед яких 40 президентів і глав урядів, а також 100 міністрів.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Путін ГТС Ангела Меркель Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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