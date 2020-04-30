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      Германия ослабляет карантин: откроют церкви и детские площадки

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      Германия ослабляет карантин: что известно
      Німеччина починає послаблювати карантин / Sky news

      Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о намерении ослабить карантин в Германии. Первыми откроют учреждения культуры, детские площадки и храмы.

      Такое решение канцлер сообщила после совещания с премьерами федеральных земель. В то же время Меркель призвала немцев к дисциплине – придерживаться социальной дистанции и правил гигиены, информирует Deutsche Welle.

      К теме В Германии люди смогут работать из дома даже после завершения карантина

      Немецкий канцлер отметила, что цель правительства – замедлить темпы заболевания, чтобы с больными справилась система здравоохранения.

      6 мая Меркель обсудит с представителями федеральных земель и планы по возобновлению работы школ, детсадов и спортзалов. Что делать с заведениями общественного питания – немецкая власть будет решать в течение нескольких следующих недель.

      Об отдыхе немцев за границей – говорить слишком рано из-за большой угрозы инфицирования COVID-19. Ранее против слишком быстрого открытия туристических направлений в Европе выступил министр иностранных дел страны Гайко Маас.

      По состоянию на 30 апреля в Германии диагностировали 161 539 случаев COVID-19. От болезни удалось выздороветь 123 тысячам людей. Общее количество смертей от коронавируса в стране – 6 467.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Ангела Меркель
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