Германия ослабляет карантин: откроют церкви и детские площадки

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о намерении ослабить карантин в Германии. Первыми откроют учреждения культуры, детские площадки и храмы.

Такое решение канцлер сообщила после совещания с премьерами федеральных земель. В то же время Меркель призвала немцев к дисциплине – придерживаться социальной дистанции и правил гигиены, информирует Deutsche Welle.

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Немецкий канцлер отметила, что цель правительства – замедлить темпы заболевания, чтобы с больными справилась система здравоохранения.

6 мая Меркель обсудит с представителями федеральных земель и планы по возобновлению работы школ, детсадов и спортзалов. Что делать с заведениями общественного питания – немецкая власть будет решать в течение нескольких следующих недель.

Об отдыхе немцев за границей – говорить слишком рано из-за большой угрозы инфицирования COVID-19. Ранее против слишком быстрого открытия туристических направлений в Европе выступил министр иностранных дел страны Гайко Маас.

По состоянию на 30 апреля в Германии диагностировали 161 539 случаев COVID-19. От болезни удалось выздороветь 123 тысячам людей. Общее количество смертей от коронавируса в стране – 6 467.