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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Німеччина послаблює карантин: відкриють церкви та дитячі майданчики

      -
      Німеччина послаблює карантин: що відомо
      Німеччина починає послаблювати карантин / Sky news

      Ангела Меркель оголосила про наміри послабити карантин у Німеччині. Першими відкриють заклади культури, дитмайданчики та храми.

      Про таке рішення канцлер повідомила після наради з прем'єрами федеральних земель. Водночас Меркель закликала німців до дисципліни – дотримуватись соціальної дистанції та правил гігієни, інформує Deutsche Welle.

      До теми У Німеччині люди зможуть працювати з дому навіть після завершення карантину

      Німецький канцлер зазначила, що наразі мета уряду – уповільнити темпи захворювання, аби з хворими впоралась система охорони здоров'я.

      6 травня Меркель обговорить з представниками федеральних земель і плани щодо відновлення роботи шкіл, дитсадків та спортзалів. Що робити з закладами громадського харчування – німецька влада вирішуватиме протягом кількох наступних тижнів.

      Про відпочинок німців за кордоном – говорити зарано через велику загрозу інфікування COVID-19. Раніше проти занадто швидкого відкриття туристичних напрямків у Європі виступив міністр закордонних справ країни Гайко Маас

      Станом на 30 квітня у Німеччині діагностували 161 539 випадків COVID-19. Від недуги вдалось одужати 123 тисячам людей. Загальна кількість смертей від коронавірусу в країні – 6 467.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Ангела Меркель
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