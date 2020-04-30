Німеччина послаблює карантин: відкриють церкви та дитячі майданчики

Ангела Меркель оголосила про наміри послабити карантин у Німеччині. Першими відкриють заклади культури, дитмайданчики та храми.

Про таке рішення канцлер повідомила після наради з прем'єрами федеральних земель. Водночас Меркель закликала німців до дисципліни – дотримуватись соціальної дистанції та правил гігієни, інформує Deutsche Welle.

До теми У Німеччині люди зможуть працювати з дому навіть після завершення карантину

Німецький канцлер зазначила, що наразі мета уряду – уповільнити темпи захворювання, аби з хворими впоралась система охорони здоров'я.

6 травня Меркель обговорить з представниками федеральних земель і плани щодо відновлення роботи шкіл, дитсадків та спортзалів. Що робити з закладами громадського харчування – німецька влада вирішуватиме протягом кількох наступних тижнів.

Про відпочинок німців за кордоном – говорити зарано через велику загрозу інфікування COVID-19. Раніше проти занадто швидкого відкриття туристичних напрямків у Європі виступив міністр закордонних справ країни Гайко Маас.

Станом на 30 квітня у Німеччині діагностували 161 539 випадків COVID-19. Від недуги вдалось одужати 123 тисячам людей. Загальна кількість смертей від коронавірусу в країні – 6 467.