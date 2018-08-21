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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Германия предлагает создать в Европе платежную систему независимую от США

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Европа может создать платежную систему в обход США
Европа может создать платежную систему в обход США / Фото из открытых источников

Если Европейский Союз намерен сохранить ядерное соглашение с Ираном, от которого отказался Дональд Трамп, то нужно создать независимую от США платежную систему.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

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Каждый день живого соглашения – это лучше, чем взрывоопасный кризис, который в противном случае грозил бы Ближнему Востоку. Вот почему необходимо укрепить европейскую автономию, создав платежные каналы, независимые от США, Европейского валютного фонда и SWIFT,
– заявил министр.

После того, как Вашингтон покинул ядерное соглашение с Ираном, США объявили о восстановлении всех прежних ограничений против Тегерана до ноября. Они будут касаться иранской промышленности, торговли и золотодобывающей промышленности, а также топливно-энергетического комплекса.

Европейский Союз стремится сохранить торговлю нефтью с Ираном, и рассматривает возможность расчетов в евро с Центральным банком Ирана, в обход финансовой системы США. Иран также считает, что европейцы должны гарантировать продолжение покупки нефти и то, что Иран будет иметь доступ к платежной системе SWIFT.

Теги: Новости США Европа Иран
Источник: 24 Канал
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