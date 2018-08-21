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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Німеччина пропонує створити в Європі платіжну систему незалежну від США

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Європа може створити платіжну систему в обхід США
Європа може створити платіжну систему в обхід США / Фото з відкритих джерел

Якщо Європейський Союз має намір зберегти ядерну угоду з Іраном, від якої відмовився Дональд Трамп, то потрібно створити незалежну від США платіжну систему.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

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Кожен день живої угоди – це краще, ніж вибухонебезпечна криза, яка в іншому випадку загрожувала б Близькому Сходу. Ось чому необхідно зміцнити європейську автономію, створивши платіжні канали, незалежні від США, Європейського валютного фонду і SWIFT,
– заявив міністр.

Після того, як Вашингтон покинув ядерну угоду з Іраном США оголосили про відновлення всіх колишніх обмежень проти Тегерана до листопада. Вони стосуватимуться іранської промисловості, торгівлі і золотодобувної промисловості, а також паливно-енергетичного комплексу.

Європейський Союз прагне зберегти торгівлю нафтою з Іраном, і розглядає можливість розрахунків у євро з Центральним банком Ірану, в обхід фінансової системи США. Іран також вважає, що європейці повинні гарантувати продовження купівлі нафти і те, що Іран матиме доступ до платіжної системи SWIFT.

Теги: Новини США Європа Іран
Джерело: 24 Канал
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