Германия выделит дополнительные 4 миллиона евро помощи Украине
Германия выделит дополнительные 4 млн евро на гуманитарную деятельность Международного комитета Красного Креста в Украине.
Эта сумма будет выделена дополнительно ко 2 миллионам евро, которые Германия выделит Украине в 2020 году, сообщили в немецком МИД.
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Средства направят на проект Красного Креста по помощи людям, которые пострадали от конфликта с обеих сторон линии соприкосновения на Донбассе.
Главные направления работы проекта на Донбассе:
- обеспечение населения чистой питьевой водой;
- пищевыми продуктами;
- предметами гигиены;
- медицинское обслуживание;
- закупка и распределение медикаментов;
- подготовка медицинского персонала;
- поиск пропавших без вести и воссоединение семей;
- информирование об опасности мин.
В целом правительство Германии выделяет 12,3 миллионов евро на гуманитарную деятельность Красного Креста в Украине в течение 2019–2021 годов.
Интересно! Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой и получением гумпомощи. Интерактивную карту можно найти по этой ссылке.