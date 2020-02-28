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      Германия выделит дополнительные 4 миллиона евро помощи Украине

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      Германия выделит дополнительные 4 млн евро на гуманитарную деятельность Международного комитета Красного Креста в Украине.

      Эта сумма будет выделена дополнительно ко 2 миллионам евро, которые Германия выделит Украине в 2020 году, сообщили в немецком МИД.

      Ранее: Пристайко призвал мир выделить гуманитарную помощь Украине

      Средства направят на проект Красного Креста по помощи людям, которые пострадали от конфликта с обеих сторон линии соприкосновения на Донбассе.

      Главные направления работы проекта на Донбассе:

      • обеспечение населения чистой питьевой водой;
      • пищевыми продуктами;
      • предметами гигиены;
      • медицинское обслуживание;
      • закупка и распределение медикаментов;
      • подготовка медицинского персонала;
      • поиск пропавших без вести и воссоединение семей;
      • информирование об опасности мин.

      В целом правительство Германии выделяет 12,3 миллионов евро на гуманитарную деятельность Красного Креста в Украине в течение 2019–2021 годов.

      Интересно! Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой и получением гумпомощи. Интерактивную карту можно найти по этой ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Оккупированные территории Украина – Россия Деньги Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Новости Украины Новости политики
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