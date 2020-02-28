Германия выделит дополнительные 4 миллиона евро помощи Украине

Германия выделит дополнительные 4 млн евро на гуманитарную деятельность Международного комитета Красного Креста в Украине.

Эта сумма будет выделена дополнительно ко 2 миллионам евро, которые Германия выделит Украине в 2020 году, сообщили в немецком МИД.

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Средства направят на проект Красного Креста по помощи людям, которые пострадали от конфликта с обеих сторон линии соприкосновения на Донбассе.

Главные направления работы проекта на Донбассе:

обеспечение населения чистой питьевой водой;

пищевыми продуктами;

предметами гигиены;

медицинское обслуживание;

закупка и распределение медикаментов;

подготовка медицинского персонала;

поиск пропавших без вести и воссоединение семей;

информирование об опасности мин.

В целом правительство Германии выделяет 12,3 миллионов евро на гуманитарную деятельность Красного Креста в Украине в течение 2019–2021 годов.

Интересно! Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи. Карта позволит осуществлять контроль за транспортировкой и получением гумпомощи. Интерактивную карту можно найти по этой ссылке.