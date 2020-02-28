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      Німеччина виділить додаткові 4 мільйона євро допомоги Україні

      -
      Уряд Німеччини виділить додаткові 4 мільйона євро для України / shutterstock.com

      Німеччина виділить додаткові 4 млн євро на гуманітарну діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

      Ця сума буде виділена додатково до 2 мільйонів євро, які Німеччина виділить Україні у 2020 році, повідомили у німецькому МЗС.

      Раніше: Пристайко закликав світ виділити гуманітарну допомогу Україні

      Кошти спрямують на проєкт Червого Хреста із допомоги людям, які постраждали від конфлікту з обох боків лінії зіткнення на Донбасі.

      Головні напрямки роботи проєкту на Донбасі:

      • забезпечення населення чистою питною водою;
      • харчовими продуктами;
      • предметами гігієни;
      • медичне обслуговування;
      • закупівля та розподіл медикаментів;
      • підготовка медичного персоналу;
      • пошук зниклих безвісти та возз’єднання сімей;
      • інформування про небезпеку мін.

      Загалом уряд Німеччини виділяє 12,3 мільйонів євро на гуманітарну діяльність Червого Хреста в Україні упродовж 2019 – 2021 років.

      Цікаво! Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги. Карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням і отриманням гумдопомоги. Інтерактивну карту можна знайти за цим посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Окуповані території Україна – Росія Гроші Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька Новини України Новини політики
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