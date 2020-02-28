Німеччина виділить додаткові 4 мільйона євро допомоги Україні
Німеччина виділить додаткові 4 млн євро на гуманітарну діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.
Ця сума буде виділена додатково до 2 мільйонів євро, які Німеччина виділить Україні у 2020 році, повідомили у німецькому МЗС.
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Кошти спрямують на проєкт Червого Хреста із допомоги людям, які постраждали від конфлікту з обох боків лінії зіткнення на Донбасі.
Головні напрямки роботи проєкту на Донбасі:
- забезпечення населення чистою питною водою;
- харчовими продуктами;
- предметами гігієни;
- медичне обслуговування;
- закупівля та розподіл медикаментів;
- підготовка медичного персоналу;
- пошук зниклих безвісти та возз’єднання сімей;
- інформування про небезпеку мін.
Загалом уряд Німеччини виділяє 12,3 мільйонів євро на гуманітарну діяльність Червого Хреста в Україні упродовж 2019 – 2021 років.
Цікаво! Міністерство соціальної політики створило інтерактивну карту отримувачів гуманітарної допомоги. Карта дозволить здійснювати контроль за транспортуванням і отриманням гумдопомоги. Інтерактивну карту можна знайти за цим посиланням.