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Германию избрали членом Совета Безопасности ООН

17 Читати новину українською
Избрали 5 непостоянных членов Совета Безопасности ООН
Избрали 5 непостоянных членов Совета Безопасности ООН / 5.ua

В пятницу, 8 июня, в Генеральной ассамблее ООН выбрали пять новых непостоянных членов Совета Безопасности. В его состав была выбрана Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР. Новые страны-члены займут свои места за столом Совета Безопасности 1 января 2019 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

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В состав Совета Безопасности ООН входит пятнадцать стран-членов. Неизменными членами совета являются США, Китай, Россия, Франция и Великобритания. Остальные десять непостоянных членов Совета Безопасности избираются Генеральной Ассамблеей сроком на два года. Каждый год происходит замена пяти стран-членов совета.

Региональные группы выдвигают на голосование кандидатов в члены Совета. За два места в Совете от группы африканских и азиатско-тихоокеанских государств боролись Южная Африка, Индонезия и Мальдивы. По результатам голосования победили Индонезия и ЮАР. За эти страны проголосовало 46 стран и 141 страна соответственно.

Что касается других групп, то там никаких изменений не произошло. От стран Восточной Европы в этом году не избирался никто. Эта группа имеет в совете одно место, которое в прошлом году занимала Польша. Группу западной Европы в этом году будут представлять Германия и Бельгия. Чтобы стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН страна-кандидат должна набрать две трети голосов делегатов Генеральной Ассамблеи.

В прошлом году места непостоянных членов Совета занимали Кот-д'Ивуар, Кувейт, Польша, Перу и Экваториальная Гвинея. Новые страны-члены заменят на непостоянных местах такие страны как Боливия, Эфиопия, Нидерланды, Казахстан и Швеция.

Напомним, в связи с продолжающимся насилием в секторе Газа Генеральная ассамблея ООН в среду, 13 июня, проведет экстренную специальную сессию для рассмотрения проекта резолюции о защите палестинцев. Соответствующее сообщение отправили 8 июня 193 странам-участницам организации.

Теги: Бельгия ООН Новости политики Индонезия ЮАР
Источник: 24 Канал
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