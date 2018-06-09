Німеччину обрали членом Ради Безпеки ООН

У п'ятницю, 8 червня, У Генеральній асамблеї ООН обрали п'ять нових непостійних членів Ради Безпеки. До її складу було обрану Німеччину, Бельгію, Домініканську Республіку, Індонезію та ПАР. Нові країни-члени займуть свої місця за столом Ради Безпеки 1 січня 2019 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті ООН.

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До складу Ради Безпеки ООН входить п'ятнадцять країн-членів. Незмінними членами ради є США, Китай, Росія, Франція та Великобританія. Решту десять непостійних членів Ради Безпеки обираються Генеральною Асамблеєю терміном на два роки. Кожного року відбувається заміна п’яти країн-членів ради.

Регіональні групи висувають на голосування кандидатів у члени Ради. За два місця в Раді від групи африканських і азіатсько-тихоокеанських держав боролися Південна Африка, Індонезія і Мальдіви. За результатами голосування перемогли Індонезія та ПАР. За ці країни проголосувало 46 країн та 141 країна відповідно.

Що стосується інших груп, то там жодних змін не відбулося. Від країн східної Європи цьогоріч не обирався ніхто. Ця група має в раді одне місце, яка минулого року посідала Польща. Групу західної Європи цього року представлятимуть Німеччина та Бельгія. Аби стати непостійним членом Ради Безпеки ООН країна-кандидат повинна набрати дві третини голосів делегатів Генеральної Асамблеї.

Минулого року місця непостійних членів Ради посідали Кот-д'Івуар, Кувейт, Польща, Перу й Екваторіальна Гвінея. Нові країни-члени замінять на непостійних місцях такі країни як Болівію, Ефіопію, Нідерланди, Казахстан та Швецію.

Нагадаємо, у зв'язку з тривалим насильством в Секторі Гази Генеральна асамблея ООН в середу, 13 червня, проведе екстрену спеціальну сесію для розгляду проекту резолюції про захист палестинців. Відповідне повідомлення відправили 8 червня 193 країнам-учасницям організації.