Генасамблея ООН збирає екстрену сесію, щоб захистити палестинців

У зв'язку з тривалим насильством в Секторі Гази Генеральна асамблея ООН в середу, 13 червня, проведе екстрену спеціальну сесію для розгляду проекту резолюції про захист палестинців. Відповідне повідомлення відправили 8 червня 193 країнам-учасницям організації.

Йтиметься про палестинців, які проживають в Секторі Гази і на Західному березі річки Йордан, повідомляє DW.

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Із проханням про проведення засідання до голови Генеральної Асамблеї ООН Мирослава Лайчака звернулися представники арабських країн.

Зазначається, що новий проект резолюції має схожість із тим, на який раніше в Радбезі ООН наклали вето США. Додамо, що запропонований Штатами проект резолюції, який покладав відповідальність за недавній спалах насильства на кордоні з Ізраїлем на радикальний палестинський рух ХАМАС, провалився на Радбезі ООН.

Нагадаємо, нещодавно Парагвай, слідом за США і Гватемалою, переніс своє посольство в Ізраїлі до Єрусалима. Наприкінці 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився про перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима. Після визнання США Єрусалиму столицею Ізраїлю, в регіоні відбулися масові протести та сутички.

14 травня в Єрусалимі відкрилося посольство США, яке перенесли із Тель-Авіва.

Перенесення амбасади із Тель-Авіва спровокувало численні сутички на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази, внаслідок яких загинуло щонайменше 58 палестинців. Білий дім назвав палестинський ісламістський рух "ХАМАС" винним у загибелі демонстрантів.

У чому суть конфлікту навколо Єрусалиму? Ізраїль окупував східну частину Святого міста після війни 1967 року і вважає його своєю неподільною столицею. Міжнародне співтовариство цього не визнає і наполягає на тому, що статус міста повинен бути визначений в рамках палестино-ізраїльських мирних переговорів. Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла резолюцію із закликом відмовитися від визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Відтак майже всі країні мають свої посольства у Ізраїлі в Тель-Авіві. Палестинці називають Східний Єрусалим столицею своєї держави.