Генассамблея ООН собирает экстренную сессию, чтобы защитить палестинцев

В связи с продолжающимся насилием в секторе Газа Генеральная ассамблея ООН в среду, 13 июня, проведет экстренную специальную сессию для рассмотрения проекта резолюции о защите палестинцев. Соответствующее сообщение отправили 8 июня 193 странам-участницам организации.

Речь пойдет о палестинцах, проживающих в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сообщает DW.

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С просьбой о проведении заседания к председателю Генеральной Ассамблеи ООН Мирославу Лайчаку обратились представители арабских стран.

Отмечается, что новый проект резолюции имеет сходство с тем, на который ранее в Совбезе ООН наложили вето США. Добавим, что предложенный Штатами проект резолюции, который возлагал ответственность за недавнюю вспышку насилия на границе с Израилем на радикальное палестинское движение ХАМАС, провалился на Совбезе ООН.

Напомним, недавно Парагвай, вслед за США и Гватемалой, перенес свое посольство в Израиле в Иерусалим. В конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. После признания США Иерусалима столицей Израиля, в регионе прошли массовые протесты и столкновения.

14 мая в Иерусалиме открылось посольство США, которое перенесли из Тель-Авива.

Перенос посольства из Тель-Авива спровоцировало многочисленные стычки на границе между Израилем и сектором Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 58 палестинцев. Белый дом назвал палестинское исламистское движение "Хамас" виновным в гибели демонстрантов.

В чем суть конфликта вокруг Иерусалима?

Израиль оккупировал восточную часть Святого города после войны 1967 года и считает его своей неделимой столицей. Международное сообщество этого не признает и настаивает на том, что статус города должен быть определен в рамках палестино-израильских мирных переговоров. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию с призывом отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля. Поэтому почти все страны имеют свои посольства в Израиле в Тель-Авиве. Палестинцы называют Восточный Иерусалим столицей своего государства.