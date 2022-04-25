"Героев" России награждают инкогнито, потому что на самом деле они – преступники, – Подоляк

Россияне скрывают имена и лица своих "военных героев" даже на трансляциях для внутреннего зрителя, чтобы их имена никто никогда не узнал.

Какая страна – такие герои

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, российская пропаганда и высшие чиновники постоянно говорят о том, что они якобы борются за правду, спасают мир от чего-то страшного.

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И безралично, что все это "освобождение" совершают на чужой территории, куда вторглись. Неважно, что при этом массово убивают украинцев. Неважно, что намеренно и жестоко обстреливают наши города и жилые кварталы. Неважно, что коллективно и в повелительном порядке насилуют женщин. Но они – "за правду",

– сказал Подоляк.

Он обратил внимание, что в то же время всех борцов за "справедливость" скрывают даже от россиян. "Герои", которые боятся, стесняются и прячутся – это абсурд.

Почему пропагандисты скрывают лицо своих "героев"

По словам Михаила Подоляка, для этого есть две причины:

потому что каждый из награжденных уже в списке военных преступников. И награда – это доказательное юридическое свидетельство, что этот человек специально насиловал, убивал, взрывал.

нет никаких героев, потому они стесняются. Стесняются брать награды за воровство унитазов в Украине и за групповые сафари на мирных жителей.

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