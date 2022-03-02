Герои Черниговщины: погибли 3 полицейских, боровшихся с оккупантом до последнего

28 февраля во время несения службы героически погибли три сотрудника роты полиции особого назначения. Двое даже не дожили до 30 лет.

Полицейские мужественно давали отпор врагу и обеспечивали правопорядок в пригородных селах Чернигова.

К теме Погибают ученики и учителя: на Херсонщине оккупанты обстреляли учебные заведения

В селе Киинка враг применил реактивную систему залпового огня "Смерч". Вместе с мирным населением под удар попали полицейские.

Война забрала трех молодых правоохранителей:

Лукьяненко Дмитрий Александрович, 1998 года рождения.

Музырев Дмитрий Александрович, 1995 года рождения,

Настич Владимир Васильевич, 1974 года рождения,

Сочувствуем родным и близким всех пострадавших от зверской жестокости врага. Скорбим вместе с вами... Вечная память героям!,

– говорится в сообщении полиции Черниговской области.

В тот же день травмы и ранения различной степени тяжести получили 16 спецназовцев.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!