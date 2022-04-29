"Герои" и "изменники": российских военных мотивируют с помощью доски почета и позора

Российские оккупанты крайне деморализованы отсутствием серьезных побед за более чем 2 месяца войны против Украины и значительными потерями на фронте. Поэтому их командование решило их "поощрить" воевать.

Как сообщил основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, они сделали это в привычной советской манере.

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Так, по данным Левиева, в одном из полевых лагерей российских войск на границе с Украиной разместили 2 стенда. На них оккупанты вывешивают фотографии "плохих" и "хороших" российских военных. Очевидно, что на первом стенде с "плохими" бойцами будут висеть портреты тех, кто отказывается воевать против Украины.

Что ж, похоже, никакой другой мотивации убивать невинных украинцев российское командование не может предложить. Не помогает в этом ни деньги, ни возможность мародерить, ни даже заградительные отряды.

Главная задача "заградительных отрядов" – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть, открывать огонь по тем, кто пытается отступать,



Доска почета оккупантов / Фото из твиттера Руслана Левиева

Доска позора оккупантов / Фото из твиттера Руслана Левиева

Захватчики деморализованы

Моральное состояние российской армии настолько низкое, что офицеры вынуждены расстреливать своих солдат. Все для того, чтобы заставить их наступать на Украину. Доказательства этому есть в перехваченной переписке российских оккупантов, которую обнародовали сотрудники СБУ.

Согласно данным СБУ, командир полка захватчиков, воюющий под Изюмом в Харьковской области, жалуется другому офицеру на своих солдат.

Мои тоже стали очень бояться. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И все напрасно,

– говорит командир полка оккупантов.

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