Як повідомив засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, зробили вони це у звичній радянській манері.

Важливо Перестрілка бурятів з чеченцями: окупанти не можуть поділити здобич та не бажають іти в наступ

Так, за даними Левієва, в одному з польових таборів російських військ на кордоні з Україною розмістили 2 стенди. На них окупанти вивішують фотографії "поганих" і "хороших" російських військових. Очевидно, що на першому стенді з "поганими" бійцями висітимуть портрети тих, хто відмовляється йти воювати проти України.

Що ж, очевидно, жодної іншої мотивації вбивати невинних українців російське командування запропонувати не може. Не допомагає у цьому ні гроші, ні можливість мародерити, ні навіть "загороджувальні загони".

Цікаво! Головне завдання "загороджувальних загонів" – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати,



Дошка пошани окупантів / Фото з твітеру Руслана Левієва



Дошка ганьби окупантів / Фото з твітеру Руслана Левієва

Загарбники деморалізовані

Моральний стан російської армії настільки низький, що офіцери змушені розстрілювати своїх солдат. Все для того, щоб змусити їх наступати на Україну. Докази цього є у перехопленому листуванні російських окупантів, яке оприлюднили співробітники СБУ.

Згідно з даними СБУ, командир полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині, скаржиться іншому офіцеру на своїх солдатів.

Мої теж стали дуже боятися. Всі без сил. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю. І все марно,

– командир полку окупантів.