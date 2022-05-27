Герои в джинсах: кто держит на своих плечах Харьков

Позавчера я видел, как вручали ордена "За мужество" двум чудесным ребятам. Один из них был в рубашке и джинсах, другой – в камуфляже и с оружием.

Герои среди нас

Первый ужасно смущался, ему впервые в жизни вручили государственную награду. Второй был совершенно спокоен – это был далеко не первый орден в его жизни.

Важное Дело у врага идут плохо: почему Путин "взял в свои руки" войну против Украины

Первый был главным энергетиком завода. Второй – руководил этим заводом и с первых дней принял бой на его территории. И отбился. Это Харьков, здесь это обыденность. Я так гордился присутствовать во время этого, что чуть не забыл сфоткать, честно говоря.

Железные люди, которые ломают хребет войне

Там трудятся невероятные люди. Рабочие, инженеры, архитекторы, энергетики, черт возьми. Те, кто живет в тех хилых подвалах, которые они гордо называют бомбоубежищами, едят время от времени, со сбитыми руками и очень уставшими глазами. Ночью собирают изделия.

Не пропустите На Донбассе – ад: почему Россия именно сейчас подталкивает Украину к переговорам

Те, кто толкают наше Сопротивление вперед, дальше, кто тянет изо всех сил. Кто разбирает завалы и вытаскивает из-под них драгоценные запчасти. Сражающиеся на территориях своих предприятий.

Актуальное – прогноз Вениславского по поводу эскалации войны летом: смотрите видео

5 мая президент наградил государственными наградами шестнадцать сотрудников предприятий "Укроборонпрома". Пятерых из них – посмертно.