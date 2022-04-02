Герои Змеиного – известны на весь мир, – эмоциональное выступление главы Европарламента в ВР

Президент Европарламента Роберта Мецола прибыла в Украину. В пятницу, 1 апреля, она выступила в Верховной Раде с мощной речью, в которой упомянула героев острова Змеиный.

1 апреля Роберта Мецола прибыла в Украину с визитом. Во время него она не только встретилась с Денисом Шмыгалем, но и выступила в Верховной Раде, передает 24 канал.

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Весь мир видит украинскую победу и храбрость

В своей речи она подчеркнула, что каждый видит, что происходит в Украине в течение последнего месяца. Речь и о разрушении, и об убийстве мирного населения. Но также весь мир увидел победу, храбрость и решительность украинцев.

Вы знаете, герои острова Змеиный известны уже по всему миру. Теперь и гордые защитники Мариуполя будут вдохновлять будущие поколения,

– подчеркнула она.

Президент Европарламента добавила, что скоро весь мир увидит триумф надежды и победы. А ведь украинская нация показала, что никакие угрозы, а также нападения не разрушат достоинство.

Европейский союз и весь мир видят, что вы защищаете свою собственную страну. Но вы боретесь не только за собственные дома, но и за демократию, свободу и верховенство права,

– добавила Мецола.

Она подчеркнула, что за эти ценности в Украине борются, потому что знают, что без них ничего не будет.

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