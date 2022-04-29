Борьба сейчас идет не только в Мариуполе. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в соцсети.

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По его словам, в Марьинке оккупанты наносят массовые артиллерийские удары по жилым домам.

Враг пытается взять город штурмом. Наши защитники героически изо дня в день отбрасывают оккупантов, не давая шанса пройти глубже,

– подчеркнул Андрющенко.

Он рассказал, что Марьинка полностью уничтожена так же, как и Мариуполь. "Тактика оккупантов на Востоке одинакова – уничтожение, разрушение и попытка взять территорию под контроль. Именно территорию – не людей, не города, а руины", – добавил советник мэра.

Андрющенко считает, что от битвы за Восток зависит больше, чем просто многое.

Смотрите видео, как выглядит Марьинка сейчас:

К слову, российские оккупанты также штурмуют Рубежное в Луганской области по 3 – 4 раза в сутки. Туда прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции. Враг не прекращает стрелять из танков. Оккупанты стягивают новые силы.

Офис Президента сообщил, что населенные пункты Донецкой области находятся под постоянным вражеским огнем. Но, несмотря на тяжелую ситуацию по всей линии столкновения, из Донбасса продолжают эвакуацию гражданского населения.

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