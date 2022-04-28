В Нацгвардии рассказали, что оккупанты не прекращают стрелять из танков. Они стягивают новые силы, чтобы выбить оттуда украинских военных.

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Однако благодаря мужеству и героическому сопротивлению защитников Рубежного российских захватчиков удается сдерживать.

Что же их в детстве не научили: не ходить без приглашения по чужим лесам и тропам. Результат, как на фото – холод и воссоединение с нашей землей,

– заявили в Нацгвардии.



Защитники Рубежного сдерживают наступление россиян / Фото из фейсбука Нацгвардии

Какова ситуация в Рубежном

По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики 28 апреля пытались полностью захватить Рубежное. Однако оккупанты не имели там успеха. Они понесли потери и отступили на ранее занятые позиции.

Стоит заметить, что один из пленных оккупантов рассказал о "ужасном настроении" их военных в Рубежном. Они не хотят служить, но начальство не разрешает им пойти домой и даже не дает созвониться с родственниками.

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