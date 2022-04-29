Боротьба зараз триває не тільки в Маріуполі. Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в соцмережі.

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За його словами, у Мар'їнці окупанти наносять масові артилерійські удари по житлових будинках.

Ворог намагається взяти місто штурмом. Наші захисники героїчно день за днем відкидають окупантів, не даючи шансу пройти глибше,

– наголосив Андрющенко.

Він розповів, що Мар’їнка вщент знищена так само, як і Маріуполь. "Тактика окупантів на Сході однакова – знищення, руйнація і намагання взяти територію під контроль. Саме територію – не людей, не міста, а руїни", – додав радник мера.

Андрющенко вважає, що від битви за Схід залежить більше, ніж просто багато.

Дивіться відео, як виглядає Мар’їнка зараз:



До слова, російські окупанти також штурмують Рубіжне на Луганщині по 3 – 4 рази на добу. Туди прилітають сотні крупнокаліберних снарядів по кожній позиції. Ворог не припиняє стріляти з танків. Окупанти стягують нові сили.

Офіс Президента повідомив, що населені пункти Донецької області перебувають під постійним ворожим вогнем. Але, попри важку ситуацію на всій лінії зіткнення, з Донбасу продовжують евакуацію цивільного населення.

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