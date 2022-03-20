Героически спасал товарищей по терробороне: в боях за Харьков погиб преподаватель

Российские убийцы продолжают геноцид украинского народа, совершая новые преступления. В частности, от рук оккупантов погиб преподаватель Харьковского университета, защищавший собственный город.

Речь идет о Герое Александре Безуглом. Он был доцентом на одном из факультетов вуза, но с началом наступления России присоединился к терробороне.

К теме Несмотря на обстрелы харьковчане каждый день восстанавливают свой город, – красноречивое видео

Бойца пытались найти еще с начала марта

О потере сообщили в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина, где украинский боец ​​и учил студентов. Александр Безуглый являлся преподавателем на кафедре регионального управления и местного самоуправления.

Он защищал родной Харьков от нашествия оккупационных войск России. Также известно, что преподаватель организовывал территориальную оборону в Харьковской области.

Грустно. Мучительная потеря. Ее сейчас трудно осознать. Он был Человеком с большой буквы, молодым и полным сил и энергии, образцом преподавательской деятельности и активным общественным деятелем,

– отметили университетские коллеги.

Погиб украинский воин, как сообщают его друзья, еще 2 марта, когда по одному из штабов терробороны Харькова нанесли ракетный удар. Он выводил из-под обстрелов собратьев, но сам выбраться не успел.

"Я до последнего момента надеялся, что он жив. Мы постоянно были в поиске. Каждые сутки, час, минутку. Однако несколько дней назад при разборе завалов обнаружили его тело", – отметил товарищ Героя.

Важно – обращение защитников Харькова: смотрите видео