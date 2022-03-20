Мовиться про Героя Олександра Безуглого. Він був доцентом на одному з факультетів вишу, але з початком наступу Росії доєднався до тероборони.

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Бійця намагались знайти ще з початку березня

Про втрату повідомили у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, де український боєць і навчав студентів. Олександр Безуглий був викладачем на кафедрі регіонального управління та місцевого самоврядування.

Він захищав рідний Харків від навали окупаційних військ Росії. Також відомо, що викладач організовував територіальну оборону у самій Харківській області.

Сумно. Болісна втрата. Її зараз важко збагнути. Він був людиною з великої літери, молодим та повним сил і енергії, взірцем викладацької діяльності та активним громадським діячем,

– відзначили університетські колеги.

Загинув український воїн, як повідомляють його друзі, ще 2 березня, коли по одному зі штабів тероборони Харкова здійснили ракетний удар. Він виводив із-під обстрілів побратимів, але сам вибратися не встиг.

"Я до останнього моменту сподівався, що він живий. Ми постійно були в пошуку. Кожну добу, годину, хвилинку. Проте декілька днів тому при розбиранні завалів знайшли його тіло", – відзначив товариш Героя.

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