Героические люди: Зеленский в Николаеве посетил больницу скорой помощи

Владимир Зеленский в рамках визита в Николаев посетил местную Больницу скорой помощи. Президент Украины поблагодарил врачей за их непростую и важную работу.

Зеленский посетил больницу накануне профессионального праздника медицинских работников.

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Украинский лидер поблагодарил врачей за их непростую и важную работу, отзывчивость и спасенные жизни.

Вы – героические люди с большим и добрым сердцем,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства осмотрел медицинскую лабораторию, кабинет компьютерной диагностики и операционный блок. Президент также пообщался с военнослужащими и гражданскими, которым здесь оказывают медицинскую помощь после ранений в результате вражеских обстрелов.

Президент вручил государственные награды и присвоил почетные звания медицинским работникам Николаевщины.

"Хочу поблагодарить вас за вашу большую работу, за то, что вы так человечно относитесь к пациентам, как к своим близким. И за то, что вы – героические люди, сохраняете жизнь всем – и военным, и гражданским. Хочу пожелать вам и вашим родным и близким здоровья!", - сказал Глава государства.

Зеленский в Николаеве посетил больницу скорой помощи / Фото президента Украины

Добавим, что днем 18 июня стало известно, что президент страны Владимир Зеленский приехал в Николаев. Его визит нигде не анонсировался. Во время рабочей поездки в Николаевскую область Зеленский провел совещание по текущей ситуации в регионе. Кроме того, президент осмотрел здание Николаевской ОГА, которое пострадало от обстрела оккупантов.

Что известно о визите Зеленского

Российские оккупанты во вторник, 29 марта, нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОВА. Как напомнил Виталий Ким, здание ОГА потерпело разрушения в результате ракетного удара со стороны российских войск. Только это преступление России унесло жизни 37 человек. Владимир Зеленский поручил оказать необходимую помощь семьям погибших.

Зеленский вместе с Андреем Ермаком и Кириллом Тимошенко прибыли в Николаев, чтобы обсудить состояние экономики области, а также пути решения инфраструктурных вопросов.

В частности, говорилось о восстановлении водоснабжения областного центра, которое было затруднено из-за повреждений сетей водопровода в результате вражеских обстрелов.

Кроме того, президент уделил внимание ситуации в сельском хозяйстве. Речь идет о сборе урожая, обеспечении фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и горючим. Также участники совещания сосредоточились на решении вопроса о наличии помещений для хранения зерновых и формирования новых логистических путей.

Зеленский приехал в Николаев: смотрите видео