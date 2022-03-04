Героический Херсон: местные останавливают колонну оккупантов голыми руками – видео подвига

Жители Херсона, оказавшиеся под оккупацией, проявляют невероятный героизм. Они прогоняют оккупантов из своего города, не отступая даже перед пулями и бронемашинами.

Российским оккупантам удалось захватить Херсон, но сладко врагам здесь точно не будет. Местные жители готовы останавливать их голыми руками под звуки выстрелов. Оккупанты теряются – они росли в обществе рабов, поэтому к такому их жизнь не готовила.

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Фантастический героизм жителей Херсона

Колонна русских оккупантов хотела зайти в город, но местные жители с плакатами, без оружия и с криком "Долой оккупанты!" ее остановили.

Один из вражеских "воин" произвел несколько выстрелов вверх, но это не заставило толпу расступиться. Видно, что он растерян – россияне разбежались бы сразу, как увидели колонну.

Потом одна из бронированных машин решила проехать со стороны – жители Херсона заблокировали дорогу. Враг пытался запугать толпу сигналами, но когда увидел, что украинцы не собираются бежать даже с пути бронемашины, остановился.

Видео героической остановки колонны оккупантов в Херсоне

Российским оккупантам пора осознать – этот народ они никогда и не победят, и скорейшее возвращение в свою изолированную от мира страну даст им шанс остаться в живых.

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