2 марта 2022 года Указом Президента за личное мужество и героизм воина удостоен высокого звания Героя Украины!

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Что известно о Герое Украины Евгении Пальченко

Парень родом из небольшого городка Райгород на Гайсинщине, где он уже стал настоящей легендой.

2 марта 2022 года Указом Президента за личное мужество и героизм воина удостоен высокого звания Героя Украины.

Сейчас Евгений Пальченко продолжает защищать Украину под Херсоном.

Заметим, что Президент предоставил звание Героев еще 14 военнослужащим. К сожалению, девятерым из них – посмертно.

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