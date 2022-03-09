2 марта 2022 года Указом Президента за личное мужество и героизм воина удостоен высокого звания Героя Украины!
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Что известно о Герое Украины Евгении Пальченко
Парень родом из небольшого городка Райгород на Гайсинщине, где он уже стал настоящей легендой.
2 марта 2022 года Указом Президента за личное мужество и героизм воина удостоен высокого звания Героя Украины.
Сейчас Евгений Пальченко продолжает защищать Украину под Херсоном.
Заметим, что Президент предоставил звание Героев еще 14 военнослужащим. К сожалению, девятерым из них – посмертно.
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