Про подвиг одного із наймолодших Героїв України розповіли в Міністерстві оборони України.

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Що відомо про Героя України Євгена Пальченка

Хлопець родом із невеличкого містечка Райгород на Гайсинщині, де він уже став справжньою легендою.

2 березня 2022 року Указом Президента за особисту мужність і героїзм воїна удостоєно високим званням Героя України.

Наразі Євген Пальченко продовжує боронити Україну під Херсоном.

Зауважимо, що Президент надав звання Героїв ще 14 військовослужбовцям. На жаль, дев’ятьом з них – посмертно.

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