Герой непокоренной Украины: что известно о победоносном поступке Дмитрия Дозирчего
Источник:Анна Маляр
Старший лейтенант Дмитрий Дозирчий получил звание Героя Украины. Также ему вручили орден "Золотая звезда".
Об этом 27 марта сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Дозирчый 24 февраля вместе с собратьями прорвал оборону противника на мосту.
К теме Счастливая Чернобаевка: за двое суток под Херсоном уничтожено минимум 20 российских десантников
Это произошло в Херсонской области. Благодаря поступку Дозирчего из окружения смогли выйти колонны 59-й отдельной механизированной бригады.
Героический поступок Дозирчего: смотрите видео
Еще один Герой
Президент Владимир Зеленский 26 марта наградил званием Героя Украины Игоря Дыкуна. Мужчина является младшим лейтенантом. Офицер с 2014 года находится в самых горячих точках российско-украинской войны. Пока он защищает страну в составе 24 ОМБр.