Герой войны: боец ВСУ покинул ветеринарную хирургию и пошел на фронт

Боец батальона "Донбасс-Украина" до войны работал хирургом-ветеринаром. Теперь в перерывах между выполнением боевых задач он делает операции животным.

Вместо хирургического халата – форма и бронежилет. Вместо медицинских инструментов – пулемет и патроны. Боец с позывным "Тур". До войны был одним из лучших хирургов-ветеринаров в Украине.

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Был заведующим отделением хирургии-неврологии. Делали хирургию практически всю, до нейрохирургии, операции на головном мозге делали, опухоли удаляли,

– рассказал боец ​​батальона "Донбасс-Украина" "Тур".

Когда в Украине началась война, "Тур" не смог сидеть дома. "Тур" со своими знаниями мог бы пойти в медики, однако он хотел именно воевать. Но свое дело не покинул. На Донбассе очень много животных – диких и брошенных предыдущими хозяевами. И им постоянно нужна помощь.

Как бывший ветеринар защищает Украину – смотрите в сюжете.