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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
Народний проект

Радіорозвідникам потрібне спорядження: мусимо допомогти

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Німецькі офіцери у приладах для візуального та аудіоспостереження. 1917 рік
Німецькі офіцери у приладах для візуального та аудіоспостереження. 1917 рік / Народний проект

З перших же днів існування військової авіації вона стала вкрай важливим та потужним засобом ведення бойових дій. Несподіваний масований наліт ворожих літаків може винищити і готові до наступу сили, і кілька ешелонів оборони, вибомбити ключові об’єкти, знищити спорядження, посіяти хаос та безлад у військах. Саме тому вкрай важливо завжди пильнувати будь-які найменші переміщення ворожої авіації.

Раніше це було дещо складніше. Часто-густо перші із спостережників покладалися виключно на зір та слух, тож і вдавалися до хитрощів, які важко зараз сприймати без посмішки: наприклад, вдягали на вуха велетенські звукові концентратори, дні та ночі вдивлялися та вслухалися в небо.

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Американський військовий спостерігач, 1921 рік

Сьогодні ж розвиток техніки дещо полегшив цю справу: відтепер оператори розвідки та спостереження користуються цілими комплексами електронного спорядження, яке значно полегшує їхню роботу. От тільки в нашій армії воно подекуди застаріле, і потребує якщо і не докорінної модернізації, то хоча б часткового оновлення.


Один із сучасних комплексів розвідки та пеленгації

І от саме цим людям, спеціальному підрозділу радіотехнічної розвідки, які 24/7 слідкують за лінією фронту, вуха, очі та вся увага яких прикута до оперативно-тактичного простору навколо нашої країни, тим людям, які і зараз відстежують кожен ворожий літак, потрібна наша із вами допомога.

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По-перше: потрібні стабілізатори електричного живлення. Працюють в різних умовах, зокрема і у бойових, тому зі струмом трапляється різне. Зробити так, аби вся апаратура працювала без перебою за будь-яких умов – от це і є задача стабілізаторів.

По-друге: потрібне спорядження для встановлення систем відеоспостереження: пильнувати не лише літаки, а і власну безпеку у пунктах розташування. Звісно ж, це простіше і дешевше, аніж організовувати вартову систему, ганяти людей туди-сюди для цілодобового вартування. Поставив камери – і дивись собі у монітор поміж інших справ.

По-третє, і це головне: необхідні потужні комп’ютери. Їх будуть використовувати на спостережних постах. Обчислювальні машини допоможуть зводити та опрацьовувати дані радіоперехоплень, обробляти та архівувати інформацію. І це теж дуже і дуже важливо.


Робоче місце українського радіорозвідника. Звісно ж, спорядження хотілося б оновити

Звісно ж, можна сподіватися, що все необхідне із часом колись надасть Держава. Та час і досвід показують: зазвичай цього можна чекати роками, а спорядження потрібне вже тут і зараз, адже війна в розпалі і не чекатиме бюрократів. Допомогти радіорозвідникам у рамках проекту "Оперативне реагування" можемо ми – оперативно зберемо кошти і купимо найсучасніше необхідне приладдя. Тож долучайтеся: тут важлива будь-яка допомога!

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Автор: Народний проект
Теги: Новини політики Новини України Гроші Волонтери Публікації Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: Народний проект
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