20:52
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-4°C
0°C -7°C
  • четвер
    0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Герой війни: боєць ЗСУ покинув ветеринарну хірургію та пішов на фронт

216 Читать новость на русском

Боєць батальйону "Донбас-Україна" до війни працював хірургом-ветеринаром. Тепер у перервах між виконанням бойових завдань він робить операції тваринам.

Замість хірургічного халату – форма та бронежилет. Замість медичних інструментів – кулемет та набої. Боєць з позивним "Тур". До війни був одним з найкращих хірургів-ветеринарів в Україні.

Читайте також: Радіорозвідникам потрібне спорядження: мусимо допомогти

Був завідувачем відділення хірургії-неврології. Робили хірургію практично всю, аж до нейрохірургії, операції на головному мозку робили, пухлини видаляли,
– розповів боєць батальйону "Донбас-Україна" "Тур".

Коли в Україні почалась війна, "Тур" не зміг сидіти вдома. "Тур" зі своїми знаннями міг би піти в медики, проте він хотів саме воювати. Але свою справу не покинув. На Донбасі дуже багато тварин – диких та кинутих попередніми господарями. І їм постійно потрібна допомога.

Як колишній ветеринар захищає Україну – дивіться в сюжеті.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі світ тварин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри
сьогодні, 20:02 Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри
371
Чи подорожчає газ та електроенергія з 1 квітня: чого чекати українцям
сьогодні, 19:01 Чи подорожчає газ та електроенергія з 1 квітня: чого чекати українцям
Яніна Ткачук 1862
Історія расової дискримінації: чому не можна допусти повернення расизму
сьогодні, 18:01 Історія расової дискримінації: чому не можна допусти повернення расизму
Настя Сукач 231
Рівні
сьогодні, 17:09 Рівні "бойової готовності" в країнах Європи
Дід Панас 843
Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
сьогодні, 15:01 Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
Блог Медіа 2755
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук