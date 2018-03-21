Герой війни: боєць ЗСУ покинув ветеринарну хірургію та пішов на фронт
Боєць батальйону "Донбас-Україна" до війни працював хірургом-ветеринаром. Тепер у перервах між виконанням бойових завдань він робить операції тваринам.
Замість хірургічного халату – форма та бронежилет. Замість медичних інструментів – кулемет та набої. Боєць з позивним "Тур". До війни був одним з найкращих хірургів-ветеринарів в Україні.
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Був завідувачем відділення хірургії-неврології. Робили хірургію практично всю, аж до нейрохірургії, операції на головному мозку робили, пухлини видаляли,
– розповів боєць батальйону "Донбас-Україна" "Тур".
Коли в Україні почалась війна, "Тур" не зміг сидіти вдома. "Тур" зі своїми знаннями міг би піти в медики, проте він хотів саме воювати. Але свою справу не покинув. На Донбасі дуже багато тварин – диких та кинутих попередніми господарями. І їм постійно потрібна допомога.
Як колишній ветеринар захищає Україну – дивіться в сюжеті.
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