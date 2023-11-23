Ветер перемен уже здесь – Орбан о победе ультраправой партии на выборах в Нидерландах
Источник:Виктор Орбан
В Нидерландах 22 ноября проходили парламентские выборы, на которых по результатам экзитпола победила ультраправая "Партия свободы". Премьер-министр Венгрии одним из первых поздравил главу партии с победой.
По его словам, это предвестник новых изменений в Европе. Об этом Виктор Орбан написал в соцсети Х, ранее известной как твитер.
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Орбан обрадовался победе ультраправой партии в Нидерландах
Глава венгерского правительства еще до оглашения официальных результатов поздравил главу "Партии свободы" Герта Вилдерса с победой на парламентских выборах.
Ветер перемен уже здесь! Поздравляем Герта Вилдерса с победой на выборах в Нидерландах!
– написано в сообщении.
Орбан поздравил Вилдерса с победой на выборах / Фото с аккаунта Виктора Орбана в соцсети Х
Также Обран дополнил свое сообщение гифкой, где изображен отрывок из клипа немецкой рок-группы Scorpions – Wind of Change (Ветер перемен – 24 Канал).
В Нидерландах продолжаются выборы в парламент
- В Нидерландах 22 ноября прошли досрочные парламентские выборы. Согласно результату экзитпола, на них побеждает популистская ультраправая "Партия свободы", которую возглавляет Герт Вилдерс.
- Да, партия может занять 35 из 150 мест в нидерландском парламенте. В случае победы у Вилдерса будет возможность первым формировать коалицию в парламенте Нидерландов.
- Стоит отметить, что Вилдерс выступает против помощи Украине в войне против России. Более того, он является сторонником политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также выступает против Евросоюза и иммиграции.
- Известно, что официальные результаты парламентских выборов избирательный совет Нидерландов объявит 1 декабря 2023 года. О предварительных результатах голосования должны известить 23-24 ноября 2023 года.