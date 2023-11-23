Ветер перемен уже здесь – Орбан о победе ультраправой партии на выборах в Нидерландах

23 ноября 2023, 11:52
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Виктор Орбан

В Нидерландах 22 ноября проходили парламентские выборы, на которых по результатам экзитпола победила ультраправая "Партия свободы". Премьер-министр Венгрии одним из первых поздравил главу партии с победой.

По его словам, это предвестник новых изменений в Европе. Об этом Виктор Орбан написал в соцсети Х, ранее известной как твитер.

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Орбан обрадовался победе ультраправой партии в Нидерландах

Глава венгерского правительства еще до оглашения официальных результатов поздравил главу "Партии свободы" Герта Вилдерса с победой на парламентских выборах.

Ветер перемен уже здесь! Поздравляем Герта Вилдерса с победой на выборах в Нидерландах!
– написано в сообщении.

Орбан поздравил Вилдерса с победой на выборах / Фото с аккаунта Виктора Орбана в соцсети Х

Также Обран дополнил свое сообщение гифкой, где изображен отрывок из клипа немецкой рок-группы Scorpions – Wind of Change (Ветер перемен – 24 Канал).

В Нидерландах продолжаются выборы в парламент

  • В Нидерландах 22 ноября прошли досрочные парламентские выборы. Согласно результату экзитпола, на них побеждает популистская ультраправая "Партия свободы", которую возглавляет Герт Вилдерс.
  • Да, партия может занять 35 из 150 мест в нидерландском парламенте. В случае победы у Вилдерса будет возможность первым формировать коалицию в парламенте Нидерландов.
  • Стоит отметить, что Вилдерс выступает против помощи Украине в войне против России. Более того, он является сторонником политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также выступает против Евросоюза и иммиграции.
  • Известно, что официальные результаты парламентских выборов избирательный совет Нидерландов объявит 1 декабря 2023 года. О предварительных результатах голосования должны известить 23-24 ноября 2023 года.

Автор: Владислав Кравцов